Jadwal & Link Streaming Real Madrid vs Arsenal, Juventus vs Inter Milan & Bayern Munchen vs AC Milan

TRIBUN-TIMUR.COM - Jadwal International Champions Cup (ICC) 2019 akan tersaji pada Rabu (24/7/2019).

Empat partai big match alias laga besar akan digelar lusa Rabu dalam lanjutan ICC 2019.

Jadwal dengan mempertemukan delapan tim besar ICC 2019yakni Real Madrid vs Arsenal, Guadalajara vs Atletico Madrid, Bayern Munchen vs AC Milan, dan Juventus vs Inter Milan.

(Jadwal International Champions Cup 2019 ada di akhir berita)

Laga ICC 2019 sampai pada laga kelima pada Rabu.

Empat laga telah digelar sejak Rabu (17/7/2019) lalu.

Mulai dengan laga pembuka antara Fiorentina vs Guadalajara yang berkahir skor 2-1.

Laga kedua Arsenal vs Bayern Munchen 2-1.

Ketiga Sabtu hari ini mempertemukan Manchester United vs Inter Milan dengan skor akhir 1-0.