Dijenguk NH di Rumah Sakit, SYL Berdiri dengan Infus di Tangan

Mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ( SYL ) saat ini sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta.

Salah satu foto yang diterima Tribun, memperlihatkan mantan gubernur 2 periode itu dijenguk ketua Golkar Sulsel, Nurdin Halid (NH).

Bukannya terbaring di ranjang rumah sakit, SYL tampak berdiri saat menerima NH.

Namun meski berdiri, infus terlihat masih menempel di tangan kanan SYL.

Kedua tokoh politik Sulsel ini tampak berbincang santai.

SYL dilarikan ke rumah sakit di Jakarta Sabtu (20/7/2019) malam.

Informasi tersebut didapatkan setelah Syahrul Yasin Limpo alias SYL mengirim video ucapan duka cita atas meninggalnya sahabatnya, Hidayat Nahwi Rasul.