VIDEO: Pengurus DPD ASTTATINDO Sulsel Dilantik di Jl Maipa

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan Terampil Indonesia (ASTTATINDO) menggelar acara pengukuhan dan pelantikan pengurus di Ibis Hotel Makassar, Jl Maipa, Jumat (19/7/2019).

Pengurus DPD ASTTATINDO Sulsel dilantik langsung oleh Ketua DPP ASTTATINDO, I Nyoman Sutapa.

Acara ini mengangkat tema, The Indonesia Assosiattion of Engginering Skilled and Expert, "Dengan sertifikasi tenaga terampil dan ahli untuk mendukung pengembangan jasa konstruksi".

Selain pelantikan pengurus, DPD ASTTATINDO Susel juga menggelar pembekalan uji kompetensi keahlian tenaga kerja konstruksi bidang jalan, jembatan, dan SDA, bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK) Sulsel.

Ketua DPD ASTTATINDO Sulsel, Edhy HD mengatakan, Sulsel, khususnya Makassar patut berbangga, sebab ASTTATINDO merupakan asosiasi profesi yang lahir di Makassar.

Menurut Edhy, ASTTATINDO memberi cukup banyak andil untuk pemprov dan pemkot.

ASTTATINDO berdiri dan dideklarasikan di Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 15 Agustus 2005 dengan Akte Notaris Ina Kartika Sari, SH Nomor 7 tanggal 15 Agustus 2005.

Tujuan didirikannya ASTTATINDO adalah untuk meningkatkan kualitas masyarakat jasa konstruksi yang berstandar nasional dan Internasional, dan memfasilitasi penyaluran tenaga kerja terampil dalam bidang jasa. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam