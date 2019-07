TRIBUNWIKI: Toyota CHR Hybrid Ada di GIIAS 2019, Simak Spesifikasinya, Dibeli Rio Haryanto

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Mobil CHR Hybrid didisplay Toyota Astra Motor pada Gaikindo Indonesian International Auto Show (GIIAS) 2019.

Rio Haryanto menjadi pembeli pertama CHR Hybrid saat pertama kali launching beberapa wkatu lalu.

Hal tersebut disampaikannya saat, Electrification Day yang digelar di Garuda Hall5, ICE BSD City, Tangerang, Jumat (19/7/2019).

Electrification Day merupakan rangkaian dari event GIIAS yang telah dimulai sejak 18 Juli hingga 28 Juli 2019.

Pada kesempatan kali ini, ia menyampaikan pengalamannya menjadi pelanggan pertama Hybrid dan merasakan langsung sensasi berkendara menggunakan kendaraan ramah lingkungan.

"Saat CHR Hybrid (jenis sporty) launching saya langsung membelinya," kata Rio saat ditanya MC.

Keinginannta untuk membeli mobil hybrid adalah power sistem dari hybrid sangat agresif.

"Suspensi yang baik dan ketika berkendara pada jalanan agak rusak, tidak terlalu goyang," jelasnya.

"It's very cool car to have dan tentunya fun to drive," tambahnya lagi.

Sudah dua bulan terakhir ini ia menggunakan mobil tersebut.