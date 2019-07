TRIBUNWIKI: Jadi Pemungkas di We The Fest 2019, Ini Profil Rae Sremmurd

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Duo hip-hop asal Amerika Serikat, Rae Sremmurd, menjadi pemungkas di panggung utama We The Fest Stage di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2019) malam.

Melansir dari Kompas.com seolah tak mau kalah dengan rapper Joji yang sebelumnya tampil di panggung yang sama, Rae Sremmurd yang terdiri dari kakak-beradik Slim Jxmmi dan Swae Lee itu langsung menggeber sejak awal penampilan.

Lagu milik rapper Lil Uzi Vert berjudul "XO Tour Llif3" dipilih Rae Sremmurd sebagai menu pembuka.

Tak mau penonton berdiam diri saja, Rae Sremmurd memberi aba-aba agar penonton terus bergerak mengikuti irama musik.

Slim dan Swae tak henti-hentinya mengajak lautan orang di hadapan mereka untuk bergoyang dan mengangkat kedua tangannya.

"Everybody two hands up... come on two hands up...," seru Slim dan Swae berbarengan saat menyanyikan lagu "m.A.A.d city" milik Kendrick Lamar.

Sontak, seruan itu langsung disambut riuh penonton dan meneriakkan kor.

"Two hands up, two hands up," seru para penonton sambil mengangkat dua tangan mereka.

Euforia hip-hop Rae Sremmurd terus berlanjut ketika lagu "No Type" dan "No Flex Zone" dibawakan.

Namun, ketika Slim hendak mengajak penonton melompat dan mengangkat kedua tangan kembali, mikrofon yang dipegangnya mendadak tak bunyi. Hal serupa juga terjadi pada Swae.