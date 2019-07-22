Liga 1 2019

SEDANG BERLANGSUNG LINK LIVE SCORE HASIL Bali United vs PSS Sleman di Liga 1 2019, Live Indosiar

SEDANG BERLANGSUNG LINK LIVE SCORE HASIL Bali United vs PSS Sleman di Liga 1 2019, Live Indosiar

SEDANG BERLANGSUNG LINK LIVE SCORE HASIL Bali United vs PSS Sleman di Liga 1 2019, Live Indosiar
Tribunnews.com
SEDANG BERLANGSUNG LINK LIVE SCORE HASIL Bali United vs PSS Sleman di Liga 1 2019, Live Indosiar 

SEDANG BERLANGSUNG LINK LIVE SCORE HASIL Bali United vs PSS Sleman di Liga 1 2019, Live Indosiar

TRIBUN-TIMUR.COM - Pekan kesepuluh Liga 1 2019 pertemukan Bali United vs PSS Sleman, Senin (22/7/2019).

Laga ini akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali.

Live Score hasil Bali United vs PSS Sleman, live Indosiar di pekan ke-10 Liga 1 2019, Pukul 18.30 WIB

Berikut adalah live score laga antara Bali United yang akan menghadapi PSS Sleman di pekan ke-10 Liga 1 2019.

Pertandingan ini akan disiarkan Indosiar.

Link live score bisa dilihat di akhir berita

Baca: Link Live Streaming dan Live Score Mola TV Laga Juventus vs Inter Milan Derby DItalia di ICC 2019

Baca: Pemuda Jeneponto Minta Oknum Polisi Penganiaya Pelayan Cafe Dihukum Berat

Laga panas akan tersaji ketika Bali United menjamu PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Kedua kesebelasan menelan hasil kurang memuaskan di laga terakhir.

Bali United tumbang 2-0 dari Persela, sedangkan PSS Sleman harus mengakui keunggulan tim tamu PSIS Semarang dengan skor 1-3.

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Yabes Roni
Stefano Lilipaly
Ricky Kambuaya
Bali United
PSS Sleman
Liga 1 2019
Stadion Kapten I Wayan Dipta
Indosiar
Berita Terkait :#Liga 1 2019
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
Video Pilihan
whatsapp share top ten article
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan