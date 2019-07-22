Liga 1 2019
SEDANG BERLANGSUNG LINK LIVE SCORE HASIL Bali United vs PSS Sleman di Liga 1 2019, Live Indosiar
SEDANG BERLANGSUNG LINK LIVE SCORE HASIL Bali United vs PSS Sleman di Liga 1 2019, Live Indosiar
SEDANG BERLANGSUNG LINK LIVE SCORE HASIL Bali United vs PSS Sleman di Liga 1 2019, Live Indosiar
TRIBUN-TIMUR.COM - Pekan kesepuluh Liga 1 2019 pertemukan Bali United vs PSS Sleman, Senin (22/7/2019).
Laga ini akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali.
Live Score hasil Bali United vs PSS Sleman, live Indosiar di pekan ke-10 Liga 1 2019, Pukul 18.30 WIB
Berikut adalah live score laga antara Bali United yang akan menghadapi PSS Sleman di pekan ke-10 Liga 1 2019.
Pertandingan ini akan disiarkan Indosiar.
Link live score bisa dilihat di akhir berita
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Laga panas akan tersaji ketika Bali United menjamu PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta.
Kedua kesebelasan menelan hasil kurang memuaskan di laga terakhir.
Bali United tumbang 2-0 dari Persela, sedangkan PSS Sleman harus mengakui keunggulan tim tamu PSIS Semarang dengan skor 1-3.
Yabes Roni
Stefano Lilipaly
Ricky Kambuaya
Bali United
PSS Sleman
Liga 1 2019
Stadion Kapten I Wayan Dipta
Indosiar
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