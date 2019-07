Link Live Streamig & Jadwal 3 Laga Hari Ini Bali United vs PSS Slemat, Barito Putera vs Persela

Link Live Streamig & Jadwal 3 Laga Hari Ini Bali United vs PSS Slemat, Barito Putera vs Persela

TRIBUN-TIMUR.COM - Jangan lewatkan laga lanjutan Liga 1 2019.

Sejumlah tim sepakbola kenamaan akan tampil di pekan ke-10 berlanjut hari ini, Senin (22/7/2019).

Tercatat ada 3 jadwal pertandinganLiga 2019 yang akan digelar di tiga tempat berbeda.

Badak Lampung FC vs Borneo FC, Barito Putera vs Persela Lamongan, dan Bali United vs PSS Sleman.

Jadwal pertandingan Liga 1 2019 akan disiarkan mulai pukul 15.30 WIB (Badak Lampung FC vs Borneo FC) dan pukul 18.30 WIB (Barito Putera vs Persela Lamongan dan Bali United vs PSS Sleman).

Baca: Cari Ikan, Kakek dan 3 Cucunya Tenggelam di Sungai Perbatasan Bontosunggu Takalar, 1 Selamat

*Link live streaming pertandingan Liga 1 2019 bisa dilihat di akhir berita

Dikutip TribunWow.com dari laman resmi Borneo FC, Pesut Etam akan bertandang ke markas Badak Lampung di Stadion Sumpah Pemuda Lampung.

Borneo FC yang berada di peringkat 7 klasemen sementara Liga 1 2019 memboyong 20 pemain ke Lampung.

“Total rombongan kita ada 200 orang yang berangkat. Kita juga masih melihat bagaimana kondisi terakhir Jan Lammers. ,” ujar manajer Borneo FC, Dandri.