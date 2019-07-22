KPU Wajo Tetapkan Caleg Terpilih, Siapa Saja Mereka?
Rapat pleno penetapan caleg terpilih diadakan di Gedung Assa'adah Sengkang, Kabupaten Wajo, Senin (22/7/2019).
TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wajo, menggelar rapat pleno penetapan caleg terpilih.
Rapat pleno penetapan caleg terpilih diadakan di Gedung Assa'adah Sengkang, Kabupaten Wajo, Senin (22/7/2019).
Partai Amanat Nasional (PAN) meraih kursi terbanyak dengan 7 kursi. Disusul Partai Partai Gerindra 6 kursi, dan Partai Demokrat 5 kursi.
PKB, Partai Golkar, dan Partai Nasdem sama-sama meraih 4 kursi.
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Lalu, PKS dan PPP meraih 3 kursi. Kemudian Partai Hanura 2 kursi, PDIP dan PBB sama-sama meraih 1 kursi.
Untuk calon anggota terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo periode 2019-2024, berikut daftar lengkapnya beserta perolehan suaranya:
-Dapil I (Kecamatan Tempe)
1. Taqwa Gaffar (Partai Nasdem): 3.982 (5.716)
2. Irfan Saputra (Partai Demokrat): 2.530 (5.096)
3. Firmansyah Perkesi (Partai Gerindra): 1.958 (4.381)
4. Andi Witman (Partai Golkar): 1.576 (4.259)
5. Sudirman Meru (PAN): 2.145 (3.926)
6. Andi Tengri Lengka (PDIP): 1.803 (3.824)
7. Ambo Mappasessu (Partai Hanura): 1.852 (3.198)
- Dapil II (Kecamatan Tanasitolo - Kecamatan Majauleng)
1. A.D Mayang (Partai Demokrat): 3.797 (7.513)
2. Andi Sumange Alam (PKB): 2.049 (6.774)
3. Mustafa (Gerindra): 2.068 (6.457)
4. Junaidi Muhammad (PAN): 2.239 (5.398)
5. Anwar MD (Partai Nasdem): 1.740 (4.607)
6. Muhammad Risaldi Odda (PPP): 2.349 (3.257)
7. Andi Senurdin Husaini (Partai Demokrat): 3.145 (7.513)
- Dapil III (Kecamatan Belawa - Kecamatan Maniangpajo - Kecamatan Gilireng)
1. Zainuddin Ambo Saro (Partai Golkar): 2.828 (6.411)
2. Andi Muliana Sam (PAN): 1.827 (6.218)
3. Andi Muhammad Rasyadi (PKB): 2.516 (3.577)
4. Andi Bakti Werang (Partai Gerindra): 928 (3.294)
5. Suriadi Bohari (Partai Nasdem): 2.534 (3.194)
6. Arga Prasetya Ashar (PKS): 1.440 (2.919)
- Dapil IV (Kecamatan Pitumpanua - Kecamatan Keera)
1. Elfrianto (PAN): 3.984 (6.779)
2. Mustarin (PKB): 2,126 (6.182)
3. Herman Arif (Partai Gerindra): 1.859 (5.132)
4. Andi Suleha Selle (Partai Nasdem): 1.716 (3.683)
5. Haeruddin (Partai Demokrat): 861 (3.122)
6. Mursalin (PKS): 1.501 (2.974)
7. Andi Muhammad Alauddin Palaguna (PAN): 2.052 (6.779)
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