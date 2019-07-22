KPU Wajo Tetapkan Caleg Terpilih, Siapa Saja Mereka?

Rapat pleno penetapan caleg terpilih diadakan di Gedung Assa'adah Sengkang, Kabupaten Wajo, Senin (22/7/2019).

KPU Wajo Tetapkan Caleg Terpilih, Siapa Saja Mereka?
Hardiansyah/Tribun Timur
Rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 KPU Wajo di Gedunv Assa'adah Sengkang, Senin (22/7/2019). 

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wajo, menggelar rapat pleno penetapan caleg terpilih.

Rapat pleno penetapan caleg terpilih diadakan di Gedung Assa'adah Sengkang, Kabupaten Wajo, Senin (22/7/2019).

Partai Amanat Nasional (PAN) meraih kursi terbanyak dengan 7 kursi. Disusul Partai Partai Gerindra 6 kursi, dan Partai Demokrat 5 kursi.

PKB, Partai Golkar, dan Partai Nasdem sama-sama meraih 4 kursi.

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Lalu, PKS dan PPP meraih 3 kursi. Kemudian Partai Hanura 2 kursi, PDIP dan PBB sama-sama meraih 1 kursi.

Untuk calon anggota terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo periode 2019-2024, berikut daftar lengkapnya beserta perolehan suaranya:

-Dapil I (Kecamatan Tempe)
1. Taqwa Gaffar (Partai Nasdem): 3.982 (5.716)
2. Irfan Saputra (Partai Demokrat): 2.530 (5.096)
3. Firmansyah Perkesi (Partai Gerindra): 1.958 (4.381)
4. Andi Witman (Partai Golkar): 1.576 (4.259)
5. Sudirman Meru (PAN): 2.145 (3.926)
6. Andi Tengri Lengka (PDIP): 1.803 (3.824)
7. Ambo Mappasessu (Partai Hanura): 1.852 (3.198)

- Dapil II (Kecamatan Tanasitolo - Kecamatan Majauleng)
1. A.D Mayang (Partai Demokrat): 3.797 (7.513)
2. Andi Sumange Alam (PKB): 2.049 (6.774)
3. Mustafa (Gerindra): 2.068 (6.457)
4. Junaidi Muhammad (PAN): 2.239 (5.398)
5. Anwar MD (Partai Nasdem): 1.740 (4.607)
6. Muhammad Risaldi Odda (PPP): 2.349 (3.257)
7. Andi Senurdin Husaini (Partai Demokrat): 3.145 (7.513)

- Dapil III (Kecamatan Belawa - Kecamatan Maniangpajo - Kecamatan Gilireng)
1. Zainuddin Ambo Saro (Partai Golkar): 2.828 (6.411)
2. Andi Muliana Sam (PAN): 1.827 (6.218)
3. Andi Muhammad Rasyadi (PKB): 2.516 (3.577)
4. Andi Bakti Werang (Partai Gerindra): 928 (3.294)
5. Suriadi Bohari (Partai Nasdem): 2.534 (3.194)
6. Arga Prasetya Ashar (PKS): 1.440 (2.919)

- Dapil IV (Kecamatan Pitumpanua - Kecamatan Keera)
1. Elfrianto (PAN): 3.984 (6.779)
2. Mustarin (PKB): 2,126 (6.182)
3. Herman Arif (Partai Gerindra): 1.859 (5.132)
4. Andi Suleha Selle (Partai Nasdem): 1.716 (3.683)
5. Haeruddin (Partai Demokrat): 861 (3.122)
6. Mursalin (PKS): 1.501 (2.974)
7. Andi Muhammad Alauddin Palaguna (PAN): 2.052 (6.779)

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Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
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