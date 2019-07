TRIBUNWIKI: Travis Tampil Paling Istimewa di Indonesia, Ini Profil Band Asal Britania Raya Itu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Travis merupakan sebuah grup musik asal Britania Raya yang bermarkas di Glasgow.

Ia tengah bertandang ke Indonesia untuk mengisi acara di hari kedua gelaran We The Fest 2019 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

Dilansir dari Kompas.com Travis, menjadi penampil paling istimewa di hari kedua gelaran We The Fest 2019.

Bagaimana tidak? Kehadiran grup band yang beranggotakan Francis Healy (vokal & gitar), Dougy Payne (bass), Andy Dunlop (gitar & banjo), dan Neil Primrose (drum) ini merupakan penampilan perdananya di Indonesia.

Travis yang berdiri sejak tahun 1995 ini merupakan band bergenre Post-Britpop dan belakangan Indie Rock.

Sejak awal, para penonton yang khususnya besar di era 90an, setia menanti Fran dan kawan-kawan naik ke atas panggung menyanyikan lagu-lagunya yang easy going.

Benar saja, Travis menyapa para penggemar dengan lagu "Side" dan "Love Will Come Through" sebagai pembuka.

"Lihat bulannya! Aku senang bisa ke negara kalian. Kalian baik sekali pada kami sejak kami tiba di sini. Kami akan bawakan beberapa lagu untuk kalian," ucap Fran usai menyanyikan dua lagu pertama.

Setelah itu, Travis melanjutkan penampilan dengan lagu "Driftwood", "Writing to Reach You", dan "Re-Offender".

Usai menghibur para penggemar, Fran sang vokalis bercerita bahwa ia memiliki ikatan emosional tersendiri terhadap Indonesia.