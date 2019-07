TRIBUNWIKI: Sukses Memukau Saat Konser di Indonesia, Siapa Anna Marie? Ini Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anna Marie menggelar konsernya di Indonesia, di We The Fest 2019 hari kedua di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

Ini bukan konser perdana Anna Marier ke Indonesia, sebelumnya ia juga telah melaksanakan

Ia sukses memukau penonton berdansa hingga berkeringat. Anne-Marie membuka penampilan dengan lagu "Bad Girlfriend", "Do It Right", "Ciao Adios", dan "Alarm".

Dilansir dari Kompas.com, Tak lupa, Anne-Marie membawakan lagu terbarunya, "Heavy".

"Di lagu ini aku mau kalian semua berdansa, ya?" ucap Anne-Marie usai menyanyikan "Perfect to Me" dan hendak membawakan lagu "Can I Get Your Number".

Anne-Marie tampak sangat menikmati penampilannya di We The Fest.

Hal itu terlihat dari aksi panggungnya yang atraktif dan begitu bergairah untuk membuat penonton turut berdansa.

"Kalian bersenang-senang? Aku juga.

Lagu ini berjudul Trigger. Aku mau kalian bantu aku nyanyikan bagian chorus-nya," ujar Anne-Marie saat membawakan lagu "Trigger".

Total, sebanyak 14 lagu dibawakan Anne-Marie dengan sentuhan hangat yang pas untuk berdansa.

Suasana hangat itu juga dirasakan langsung oleh Anne-Marie.