TRIBUNWIKI: Nam Goong Min Jadi Manajer Umum Tim Bisbol di Drama Terbaru, Ini Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nam Goong Min adalah aktor dan model asal Korea Selatan yang dikenal karena perannya dalam serial televisi Can You Hear My Heart, The Girl Who Sees Smells, dan Remember – War of the Son.

Melansir dari Grid.id setelah meraup sukses dari drama Doctor Prisoner, Nam Goong Min kembali menerima tawaran bermain drama.

Melansir laman Soompi, aktor 41 tahun itu dikabarkan akan bintangi drama terbaru SBS berjudul Stove League.

Mendengar kabar tersebut, pihak agensi sang aktor langsung memberikan tanggapannya.

"Ini adalah salah satu proyek yang sedang dia pertimbangkan saat ini," ungkap 935 Entertainment seperti dikutip Grid.ID dari Soompi.

Stove League merupakan drama yang berpusat pada kisah tentang tim bisbol.

Mengangkat persiapan tentang tim bisbol liga utama dengan memilih fokus pada tim pecundang yang tengah bersiap untuk musim yang luar biasa.

Pada saat yang sama, mereka juga kedatangan manajer umum baru.

Dalam setiap episodenya, Stove League akan mengambil fokus pada masalah yang mereka hadapi di tengah persiapan untuk menjadi tim yang lebih kuat.

Jika Nam Goong Min menerima tawaran ini, ia akan berperan sebagai Baek Seung Soo.