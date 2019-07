Iqbal Suhaeb Melayat ke Rumah Duka Almarhum Hidayat Nahwi Rasul

Pj Wali Kota Makassar M Iqbal S Suhaeb melayat jenazah almarhum Hidayat Nahwi Rasul di rumah duka, Perumahan Pesona Landak Indak Blok A No 8, Jl Andi Djemma VI, Minggu (21/7/2019) dini hari.

TRIBUN-TIMUR COM, MAKASSAR - Pj Wali Kota Makassar M Iqbal S Suhaeb, ikut melayat jenazah almarhum Hidayat Nahwi Rasul di rumah duka, Perumahan Pesona Landak Indak Blok A No 8, Jl Andi Djemma VI, Minggu (21/7/2019) dini hari.

Ia mendoakan amal ibadah almarhum diterima oleh Allah SWT, dan bagi keluarga yang ditinggalkan dapat menerima cobaan ini dengan penuh keikhlasan.

Iqbal menuturkan, selama hidupnya Hidayat Nahwi Rasul, yang acap kali disapa Yayat telah berkontribusi terhadap Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Ia juga dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab, yang diembankan kepadanya.

Staf Humas Pemkot Makassar Jagokan M Rahmat dan Rasyid Cetak Gol

Fahsar dan Azwar Hasan Ceritakan Peran Hidayat Nahwi Rasul Bangkitkan Demokrasi di Masa Orde Baru

IAS-Danny Pomanto Cipika Cipiki Saat Melayat ke Kediaman Hidayat Nahwi

HUT ke 11 Toraja Utara, Ini Harapan Pendiri Gasmator

"Beliau mempunyai banyak pengalaman dan dedikasi yang tinggi, dalam berorganisasi apalagi terhadap pekerjaannya," ucap Iqbal.

Hidayat Nahwi Rasul menghembuskan nafas terakhir di ruang ICU RS Grestelina, Sabtu (20/7/2019) kemarin sekira pukul 22.09 Wita.

Semasa hidupnya, Hidayat Nahwi Rasul aktif di berbagai organisasi keagamaan, sosial, dan pengembangan studi Ilmu Komunikasi.

Almarhum adalah Ketua DPP LDII, ketua Forum Telematika KTI, dan Director of Center of Information and Communication Studies (CICS).

Semasa aktif berkuliah, Hidayat Nahwi Rasul pernah menjabat sebagai ketua Korps Mahasiswa Publisistik periode 1984-1985 (Komapu) sekarang Kosmik.

Almarhum adalah peletak dasar unik dan radikal, di organisasi tempat berhimpunnya mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip Unhas.

Hidayat Nahwi Rasul meninggalkan seorang isteri Effisia Mardia Aulia, empat orang putera dan tiga orang puteri. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam

Langganan Berita Pilihan

tribun-timur.com di Whatsapp

Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Subscribe Youtube Tribun Timur untuk News Video Update:

Staf Humas Pemkot Makassar Jagokan M Rahmat dan Rasyid Cetak Gol

Fahsar dan Azwar Hasan Ceritakan Peran Hidayat Nahwi Rasul Bangkitkan Demokrasi di Masa Orde Baru

IAS-Danny Pomanto Cipika Cipiki Saat Melayat ke Kediaman Hidayat Nahwi

HUT ke 11 Toraja Utara, Ini Harapan Pendiri Gasmator