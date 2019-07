Cerita Driver Ojol 'Stuber' Bertemu Detektif Mencari Raja Narkoba Iko Uwais, Sinopsis dan Trailernya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Sebuah trailer memperlihatkan Iko Uwais sedang berlaga.

Film tersebut menjadi trending topic google, Jumat (20/7/2019).

Tidak hanya itu, sejak terposting film tersebut menjadi bahan pembicaraan warganet karena Iko Uwais salah satu aktor Indonesia yang ikut berperan.

Dilansir dari TribunPadang, film Stuber yang bercerita tentang detektif bakal tayang pada bulan 24 Juli 2019 di bioskop Indonesia.

Iko Uwais sendiri akan menjadi salah satu aktor bernama "Teijo" yang belum diketahui akan menjadi peran penting maupun tidak.

Film Stuber juga akan dibintangi oleh banyak aktor besar Hollywood seperti Dave Bautista (Guardians of the Galaxy), Karen Gillan (Guardians of the Galaxy), Kumal Nanjiani (Central Inteligence).

Dalam rilisan IMDb sendiri film Stuber disutradarai oleh Michael Dowse salah satu sutradara ternama Hollywood pada film bertema komedi.

Film Stuber ini akan bercerita Vic (Dave Bautista) sang detektif yang menyewa sebuah Uber (Layanan ojek mobil) yang dikemudikan oleh Stu (Kumail Nainjani) dan akan melakukan sebuah petualangan seru yang diwarnai aksi senjata api dan kekerasan.

Dilansir dari wikipedia, Stuber adalah film komedi aksi Amerika tahun 2019 yang disutradarai oleh Michael Dowse dan ditulis oleh Tripper Clancy.

Film ini ditayangkan perdana di South oleh Southwest pada 13 Maret 2019 dan dirilis secara teatrikal di Amerika Serikat pada 12 Juli 2019.