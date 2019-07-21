Bahar Mahmud Sakit, Andi Suhada Sappaile Pimpin PDIP Makassar

Di Makassar, Andi Suhada Sappaile terpilih sebagai ketua di Konfercab V PDIP yang digelar di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Kota Makassar.

Bahar Mahmud Sakit, Andi Suhada Sappaile Pimpin PDIP Makassar
abd azis/tribun-timur.com
Peserta Konferda dan Konfercab PDIP se Sulawesi Selatan merokok di Lobi Sandeq Hotel Grand Calro saat acara masih berlangsung, Jumat (19/7/2019). 

Laporan Wartawan tribuntimur.com/ Abdul Azis Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pucuk pimpinan DPC PDIP Kota Makassar berganti pasca-Konfercab PDIP V se-Sulsel, Jumat (19/7/2019) kemarin.

Begitu juga dengan sejumlah ketua PDIP di Sulsel. Seperti Ketua DPC PDIP Bone, Barru, dan lain-lain.

Di Makassar, Andi Suhada Sappaile terpilih sebagai ketua di Konfercab V PDIP yang digelar di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Kota Makassar.

Suhada menggantikan Bahar Mahmud yang saat ini masih sakit pasca-Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Sementara A Mappamadeng Dewang yang mundur sebagai Ketua DPC PDIP Bone digantikan oleh Bahtiar Malla.

Bahtiar Malla merupakan Sekretaris PDIP Bone era kepemimpinan A Mappamadeng.

Ketua DPC Barru juga berganti dari sebelumnya diketuai Arifai Muin ke Mirzal.(zis)

*Makassar
-Diganti: Bahar Mahmud
-Pengganti: Andi Suhada Sappaile

*Takalar
-Diganti:
-Pengganti: A Noor Zaelan

*Bantaeng
-Diganti:
-Pengganti: Andi Niakdatoba

*Toraja Utara
-Diganti: Samuel Lande
-Pengganti: Samuel Matasak

*Luwu Utara
-Diganti: Akib Baendon
-Pengganti: Mahfud Sidiq Irjaz

*Pangkep
-Diganti:
-Pengganti: Andi Rasyid

*Parepare
-Diganti: Halim Ambo Dalle
-Pengganti: A Mustafa Mappangara

*Barru
-Diganti: Arifai Muin
-Pengganti: Andi Mirzal

*Bulukumba
-Diganti: Abdul Haris
-Pengganti: Abdul Samad

*Bone
-Diganti: A Mappamadeng Dewang
-Pengganti: Bahtiar Malla.

Tags
PDIP Makassar
Bahar Mahmud
PDIP Sulsel
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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