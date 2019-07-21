Bahar Mahmud Sakit, Andi Suhada Sappaile Pimpin PDIP Makassar
Di Makassar, Andi Suhada Sappaile terpilih sebagai ketua di Konfercab V PDIP yang digelar di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Kota Makassar.
Laporan Wartawan tribuntimur.com/ Abdul Azis Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pucuk pimpinan DPC PDIP Kota Makassar berganti pasca-Konfercab PDIP V se-Sulsel, Jumat (19/7/2019) kemarin.
Begitu juga dengan sejumlah ketua PDIP di Sulsel. Seperti Ketua DPC PDIP Bone, Barru, dan lain-lain.
Di Makassar, Andi Suhada Sappaile terpilih sebagai ketua di Konfercab V PDIP yang digelar di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Kota Makassar.
Suhada menggantikan Bahar Mahmud yang saat ini masih sakit pasca-Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Sementara A Mappamadeng Dewang yang mundur sebagai Ketua DPC PDIP Bone digantikan oleh Bahtiar Malla.
Bahtiar Malla merupakan Sekretaris PDIP Bone era kepemimpinan A Mappamadeng.
Ketua DPC Barru juga berganti dari sebelumnya diketuai Arifai Muin ke Mirzal.(zis)
*Makassar
-Diganti: Bahar Mahmud
-Pengganti: Andi Suhada Sappaile
*Takalar
-Diganti:
-Pengganti: A Noor Zaelan
*Bantaeng
-Diganti:
-Pengganti: Andi Niakdatoba
*Toraja Utara
-Diganti: Samuel Lande
-Pengganti: Samuel Matasak
*Luwu Utara
-Diganti: Akib Baendon
-Pengganti: Mahfud Sidiq Irjaz
*Pangkep
-Diganti:
-Pengganti: Andi Rasyid
*Parepare
-Diganti: Halim Ambo Dalle
-Pengganti: A Mustafa Mappangara
*Barru
-Diganti: Arifai Muin
-Pengganti: Andi Mirzal
*Bulukumba
-Diganti: Abdul Haris
-Pengganti: Abdul Samad
*Bone
-Diganti: A Mappamadeng Dewang
-Pengganti: Bahtiar Malla.
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