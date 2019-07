53 Mahasiswa Kedokteran dan Ilmu Kesehatan se Indonesia Unjuk Diri Ar-Razi Competition 2019

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Lembaga Ilmiah Medical Ar Razi Research Community (MARC), Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggelar Ar-Razi research Community (ARC) 2019.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari berturut-turut di Gedung Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unismuh, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Jumat-Minggu (19-21/7/2019).

Ngaji On The Street Kini Hadir di Car Free Day Gowa

Fans Real Madrid di Luwu Utara Harap PSM Juara Piala Indonesia

Bertani 10 Tahun, Susno Duadji Temukan Situs Kuno Pemandian Suci Berumur Ribuan Tahun di Kebunnya

Kasubag Protokol Bone Prediksi PSM Bermain Seri

Kantor Inspektorat Tana Toraja Dibobol Maling, Brankas dan Uang Rp 45 Juta Hilang

Sebanyak 16 delegasi kampus se Indonesia, terdiri dari 53 mahasiswa kedokteran maupun kesehatan unjuk diri pada kegiatan ini.

Beberapa diantaranya, Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Madah (UGM), Universitas Sriwijaya, Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin dan lainnya.

Mengusung tema Enhance Consciousness And Action Towards Ophtalmology Disease by Means of Comprehensive Approach, ARC 2019 ini dikemas dengan dua item acara, yakni Seminar Nasional dan Lomba Keilmiaan.

Seminar Nasional menghadirkan dokter spesial mata di Makassar serta dosen Unismuh. Pemateri tersebut mengupas tuntas mengenai penganganan awal kecelakaam kerja serta teknik Traumatologi.

Sementara lomba keilmiaan, dibagi menjadi tiga item yaitu, Poster Publik (sembilan tim), Esaay (10 tim) dan Literatue Review (10 tim).

29 tim yang mengikuti item lomba ini, dinilai oleh beberapa juri dari dokter spesialis mata Makassar, dosen kedokteran Unismuh serta perwakilan dari lembaga kreativitas Unismuh (khusus pemerhati atau penggiat essay).

Demikian disampaikan Ketua Panitia ARC 2019, Moh Fadli Abdillah saat ditemui Tribun Timur, Minggu (21/7/2019).

Ia mengatakan, pendaftaran peserta seminar dan lomba ini dibuka sejak Maret hingga Mei 2019.