Yuk ke TSM, Ada Promo Khusus Pembelian All New Nissan Terra

ocha alim/tribun-timur.com

Pengunjung melihat brosur kendaraan All New Nissan Terra pada pameran bertajuk 'Make it Yours July Offer Wow' di pintu masuk Trans Studio Mall (TSM), Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sabtu (20/7). Pada pameran yang masih berlangsung hingga 21 Juli, pengunjung bisa menikmati beragam penawaran spesial untuk pembelian mobil sport utility vehicle (SUV) Nissan ini.