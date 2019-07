Mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo Dilarikan ke Rumah Sakit, Sakit Apa? Cucu: Get Well Soon

TRIBUN-TIMUR.COM - Mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dilarikan ke rumah sakit di Jakarta, sakit apa?

Cucu: get well soon.

Mantan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo sedang dirawat di rumah sakit.

Informasi tersebut didapatkan setelah Syahrul Yasin Limpo alias SYL mengirim video ucapan duka cita atas meninggalnya sahabatnya, Hidayat Nahwi Rasul, kepada Tribun Timur, Sabtu (20/7/2019) malam.

Selain itu, cucu Syahrul Yasin Limpo, Andi Tenri Bilang Radisyah Melati mem-posting fotonya sedang mendampingi sang kakek di rumah sakit.

Foto tersebut di-posting melalui Instagram story akunnya @radisyahmelati.

Dalam foto dan video, tampak Syahrul Yasin Limpo sedang terbaring di ranjang pasien.

Tangan kanannya dipasangi selang infus.

Dia mengenakan kemeja motif kotak-kotak.

Sementara dalam foto, terlihat Syahrul Yasin Limpo ditemani Andi Tenri Bilang Radisyah Melati dan Indira Chunda Thita.