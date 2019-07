Cocok Dipakai Sehari-hari, Ini Tips Makeup Flawless Ala MUA YOU Milya Carolina

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Makeup flawless atau gaya riasan yang tidak terlalu tebal namun terlihat segar, saat ini sedang menjadi tren. Riasan ini bisa kamu kenakan untuk sehari-hari, misalnya saat jalan-jalan dan kuliah.

Sama dengan gaya riasan lainnya, pengaplikasian makeup flawless juga perlu tahapan yang tepat. Lantas bagaimana tahapan yang benar?

Di hadapan ibu-ibu muda dan milenial, Make Up Artist dari YOU, Milya Carolina membagikan tips makeup flawless look pada acara Beauty Class with YOU & RitelAku di RitelAku Space, lantai 4 area MTC Foodcourt, MTC Karebosi, Makassar, Sabtu (20/7/2019).

Menurut Milya, yang harus dilakukan pertama-tama adalah membuat alis. “Kalau kebanyakan MUA memakai foundation dulu saat setelah membersihkan wajah, kalau aku justru fokus ke alis. Soalnya biar lebih gampang blendnya nanti,” tuturnya.

Membuat alis yang gampang jangan langsung blend keseluruhan warna hitam.

“Jadi kalau ingin bikin alis lebih gampag, mulai dari dalam dulu. Lalu blend tengah dengan warna brown setelah itu bagian isi dengan warna soft. Biar hasilnya cantik tetapi tetap natural,” tuturnya.

Kemudian untuk pengaplikasian foundation, seperti bedak tabur dan lainnya harus disesuaikan dengan warna kulit.(*)