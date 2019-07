Suzuki Luncurkan Jimny Generasi Keempat, Harga Mulai Rp 315,5 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi meluncurkan mobil merk Jimny generasi keempat.

Peluncuran mobil tersebut pada pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, Banten, 18 hingga 28 Juli 2019.

President Director PT SIS, Seiji Itayama mengatakan, sejak pertama kali dipamerkan di GIIAS 2019, Jimny langsung langsung mencuri perhatian masyarakat.

Jimny dengan panjang 3.265 mm, lebar 1.645 mm, dan tinggi 1.720 mm ini, mobil legendaris tersebut memiliki dimensi yang mampu menerjang berbagai medan.

Selain itu, Jimny generasi keempat ini juga menggunakan mesin K15B yang ringan, dengan tenaga 102/600 rpm dan torsi 130/4000 rpm sebagai dapur pacu, meningkatkan akselerasi dan membantu penghematan bahan bakar.

"Mesin Jimny generasi keempat menawarkan kemampuan off road mutakhir, untuk menghadapi dan mengeksplorasi tantangan dengan mode berkendara 2H, 4H dan 4L," papar Seiji Itayama.

Nah bagaimana dengan harganya?

Direktur Marketing PT. SIS, Doni Saputra menjelaskan harga eksklusivitas Jimny generasi keempat memiliki harga berfariasi.

Untuk harga On the Road (OTR) Jakarta, sebesar Rp. 315,5 juta dan varian single tone MT, dengan harga Rp. 317,5 juta.

"Untuk varian two tone MT, harganya Rp. 328 juta dan varian single tone AT. Terakhir harganya Rp. 330 juta untuk varian two tone AT," jelasnya.