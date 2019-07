Pengurus DPD Asttatindo Sulsel Dilantik oleh Ketua DPP

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan Terampil Indonesia (ASTTATINDO) gelar acara pengukuhan dan pelantikan Pengurus, di Ibis Hotel Makassar, Jl Maipa, Jumat (19/7/2019).

Pengurus DPD ASTTATINDO Sulsel dilantik langsung oleh Ketua DPP, I Nyoman Sutapa.

Acara ini mengangkat tema, The Indonesia Assosiattion of Engginering Skilled and Expert, "Dengan sertifikasi tenaga terampil dan ahli untuk mendukung pengembangan jasa konstruksi".

Selain pelantikan pengurus, DPD ASTTATINDO Susel juga menggelar pembekalan uji kompetensi keahlian tenaga kerja konstruksi bidang jalan.

Juga jembatan, dan SDA, bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK) Sulsel.

Ketua DPD ASTTATINDO Sulsel, Edhy HD mengatakan, Sulsel, khususnya Makassar patut berbangga, sebab ASTTATINDO merupakan asosiasi profesi yang lahir di Makassar.

"Sebenarnya ASTTATINDO pada prinsipnya, kalau ke Makassar hanya kembali ke rumahnya. Tak bisa disangkal, bahwa satu dari sekian banyak asosiasi di bawah naungan jasa konstruksi, ASTTATINDO lahir di Kota Daeng," kata Edhy.

Menurut Edhy, ASTTATINDO memberi cukup banyak andil untuk pemprov dan pemkot.

"Kita senantiasa melakukan sertifikasi dan pelatihan di tingkat tenaga terampil, baik sistem jemput bola, maupun melalui instrumen LPJK," kata dia.

Salah satu perannya, kata Edhy, ASTTATINDO menjadi satu-satunya asosiasi profesi yang mengeluarkan sertifikasi layak fungsi untuk rumah bersubsidi.