Paket Hemat Mulai Rp 20 Ribu di Lotte Mart Mal Panakukang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Lotte Mart Mal Panakukang (MP) Makassar kembali menghadirkan paket hemat.

Paket tersebut dibanderul R 20 ribu hingga Rp 99 Ribu.

Pantauan Tribun Timur, Jumat (19/7/2019), paket Rp 20 ribu terdiri dari Kinderjoy untuk laki-laki dan perempan Rp 13.900 per picis (pcs).

Hello Panda Rp 3.900 per pcs dan Nestle Milo seral Rp 25.500 per pcs.

Jika ditotal perbelanjaan tersebut senilai Rp 42.800, dengan paket promo maka bisa ditebus Rp 20 ribu saja.

Selanjutnya, paket Rp 50 ribu terdiri Cussons Milk sabun mandi bayi Rp 32.500 per pcs, Cussons Kids Hair dan Body Cologne Lovely Rp 15.200 per pcs, Cussons Sampo anak black and shiny Rp 15.500 per pc dan Cussons bedak bayi Milk Gentle Rp 13.800 per pcs.

Total keseluruhan Rp 77 ribu, dengan promo hanya Rp 50 ribu.

Paket hemat lainnya seharga Rp 99 ribu, terdiri dari Beras Losari 5 kilogram (kg) Rp 64 ribu,.

Minyak goreng Sania Rp 30.200 per pcs Gula kuning 1 kg Rp 12.500 per pcs dan Indomie Goreng Spesial Rp 10 ribu dapat empat.

Secara keseluruhan harganya Rp 116.700, sementara pelanggan hanya membayar Rp 99 ribu.

Store General Manager, Hanif Wahyono mengatakan promo hemat ini paling banyak diserbu pengunjung.

"Bisa sampe puluhan paket per hari dan masing-masing paket best seller," katanya pada Tribun Timur, Jumat (19/7/2019).

Peride promo hingga 24 Juli 2019. (*)

