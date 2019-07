Hadiri Electrification Day di GIIAS 2019, Rio Haryanto Ceritakan Pengalaman Kendarai Mobil Hybrid

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Dengan mengenakan helm balap seorang pria berjalan keatas stage di Electrification Day.

Acara tersebut di gelar di Garuda Hall5, ICE BSD City, Tangerang, Jumat (19/7/2019).

Acara tersebut turut memeriahkan rangkaian dari event Gaikindo Indonesian International Auto Show yang telah dimulai sejak 18 Juli hingga 28 Juli 2019.

Ia adalah pebalap Indonesia Rio Haryanto yang juga merupakan customer Toyota Hybrid.

Pada kesempatan kali ini, ia menyampaikan pengalamannya menjadi pelanggan pertama Hybrid dan merasakan langsung sensasi berkendara menggunakan kendaraan ramah lingkungan.

"Saat CHR Hybrid (jenis sporty) launching saya langsung membelinya," kata Rio saat ditanya MC.

Keinginannta untuk membeli mobil hybrid adalah power sistem dari hybrid sangat agresif.

"Suspensi yang baik dan ketika berkendara pada jalanan agak rusak, tidak terlalu goyang," jelasnya.

"It's very cool car to have dan tentunya fun to drive," tambahnya lagi.

Sudah dua bulan terakhir ini ia menggunakan mobil tersebut.

