FOTO: Edhy HD Ketuai DPD Asttatindo Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua DPP, I Nyoman Sutapa melantik Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan Terampil Indonesia (ASTTATINDO) Sulsel yang berlangsung di Ibis Hotel, Jl Maipa Makassar, Jumat (1972019).

Edhy HD resmi menjabat Ketua DPD ASTTATINDO Sulsel. Selain pelantikan kegiatan yang bertemakan The Indonesia Assosiattion of Engginering Skilled and Expert ini menggelar pembekalan uji kompetensi keahlian tenaga kerja konstruksi bidang jalan. TRIBUN TIMURSANOVRA JR

