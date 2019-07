Beli All New Ertiga Suzuki Sport dan Baleno di GIIAS 2019 Dapat Hadiah Langsung iPhone XS 64GB

Beli All New Ertiga Suzuki Sport dan Baleno di GIIAS 2019 Dapatkan Hadiah Langsung iPhone XS 64GB

TRIBUN-TIMUR.COM - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menjadi satu diantara banyak peserta Gaikindo International Auto Show (GIIAS) 2019 di ICE BSD, City Tanggerang Selatan.

Pameran otomotif bergengsi terbesar di Indonesia ini berlangsung dari 18 hingga 28 Juli 2019 mendatang.

Melalui GIIAS 2019, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) berikan penawaran dan promo menarik bagi para pengunjung yang ingin membeli produk Suzuki.

Selain memberikan promo menarik pengunjung juga akan dipermudah dalam melakukan pembelian kendaraan unggulan Suzuki dengan menggandeng enam perusahaan leasing.

Sebut saja Suzuki Finance, BCA Finance, Mandiri Tunas Finance, OTO Finance, Adira Finance, dan Indomobil Finance.

Misalnya untuk konsumen yang membeli All New Ertiga Suzuki Sport dan Baleno berkesempatan mendapatkan hadiah langsung berupa satu unit iPhone XS 64GB.

Sementara, pengunjung yang membeli All New Ertiga GL & GX berkesempatan mendapatkan hadiah langsung berupa Suzuki GSX150 Bandit.

Pengunjung yang ingin membeli Karimun Wagon R berkesempatan mendapatkan Macbook Air 13” 128 GB. Khusus konsumen yang ingin memiliki Urban SUV Suzuki Ignis GX berkesempatan mendapat iPad Pro 64GB.

Pengunjung yang membutuhkan mobil komersial andalan Suzuki yaitu New Carry Pick Up berkesempatan mendapat satu unit All New Satria F150.

