VIDEO: Begini Suasana Koi Japanese Restaurant di Claro Hotel, Jepang Banget

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jika Anda sedang mencari restoran Jepang di Kota Makassar, Koi Japanese Restaurant dapat menjadi pilihan.

Koi terletak di lantai 1 Claro Claro Hotel Jl A P Pettarani, Kota Makassar.

Tempat ini sering disambangi berbagai kalangan mulai pengusaha, pejabat dan juga milenial.

Pengunjung akan disuguhkan desain interior ala Jepang.

Saat memasuki restoran pengunjung akan melewati gerbang cinta, dan dilayani oleh pramusaji yang menggunakan kimono atau Pakaian khas Jepang setiap harinya.

Dalam restoran ini terbagi menjadi tiga jenis ruangan, reguler yang dapat memuat 70 orang, VIP dan Tatami room ala Jepang.

Khusus Tatami Room, pengunjung menggunakan meja pendek dand uduk melantai ala Jepang.

Dekorasi ruangan juga dibuat khas Jepang, dengan ornamen-ornamen unik.

Chef di tempat ini bisa langsung berinteraksi dengan pelanggan, apalagi bagi mereka yang ingin melihat langsung proses pembuatan menu yang dipesan.

Restoran yang buka pukul 10.00-22.00 Wita setiap hari ini memiliki menu all you can eat yang hanya ditawarkan Rp 135 ribuan.

All you can eat menjadi salah satu menu yang paling diincar di restoran ini.

All you can eat memiliki jenis makanan rebusan yakni shabu-shabu dan menu panggang Yakiniku dengan 20 pilihan jenis.

Pilihan shabu-shabu di antaranya sayur, jamur, telur puyuh, bakso, kerang. Sedangkan Yakiniku tersedia pilihan ayam, udang, beef.

Setelah menikmati makanan yang disediakan pengunjung dapat memilih menu penutup dengan gratis seperti buah-buahan, es campur, dan berbagai macam jenis kue.

Koi juga sering dijadikan tempat merayakan ulang tahun bersama kolega dan keluarga.