The NextDev Talent Scouting 2019 Telkomsel Sambangi Makassar, 11 Startup Bersaing

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Telkomsel kembali menggelar ajang pencarian early stage digital startup berdampak sosial di Indonesia, The NextDev Talent Scouting.

Tahun kelima pelaksanaannya, tahun The NextDev mengusung tema 'Social Impact and Go Beyond'.

Tema tersebut mengartikan komitmen Telkomsel dalam pembangunan ekosistem digital nasional, sekaligus tanggung jawab sosial perusahaan.

Total 270 social impact startup terbaik se-Indonesia akan mempresentasikan ide brilian mereka dalam Local Stage Pitch yang berlangsung pada periode April hingga Oktober 2019 di sembilan kota.

Jakarta (3 Mei), Denpasar (23 Mei), Palembang (27 Juni), Makassar (18 Juli), Medan (8 Agustus), Yogyakarta (29 Agustus), Pontianak (19 September), Semarang (10 Oktober), dan Surabaya (31 Oktober).

Khusus di Makassar The NextDev Talent Scouting Makassar dilaksanakan di Sandeq Ballroom Claro Hotel Jl AP Pettarani Makassar, Kamis (18/7/2019)

Ini diikuti 11 startup diantaranya DarahKita, seanesia, ANGKOT, Blod.id, GOGARDEN, PasarBumi, klikbelajar, Dapurtani, cakap cakap, Digides, dan Booktron.

Kesepuluh startup tersebut akan mempresentasikan ide-ide brilian mereka dalam pitching day dihadapan para dewan juri yang terdiri dari Peter Shearer Setiawan (CEO Wahyoo), Irzan Raditya (CEO kata.ai) dan Steve Saerang (The NextDev Lead Project Manager).

General Manager Consumer Sales Region Sulawesi, Jackson Sihombing, mengatakan sejak pertama kali diadakan, The NextDev sudah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

"Bermula dari fokus content creating di 2014, smart city di 2015, smart rural di 2016, core industry di 2017, hingga passion+purpose di 2018, kini The NextDev hadir dengan fokus ‘social impact & go beyond’ untuk menghadirkan solusi bisnis yang berdampak sosial positif di Indonesia," kata Jackson di sela sambutannya.