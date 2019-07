Startup Blod.id dan Dapur Tani Wakili Makassar di Final Pitching Day

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Telkomsel kembali menggelar ajang pencarian early stage digital startup berdampak sosial di Indonesia, The NextDev Talent Scouting.

Tahun kelima pelaksanaannya, tahun The NextDev mengusung tema 'Social Impact and Go Beyond'.

Tema tersebut mengartikan komitmen Telkomsel dalam pembangunan ekosistem digital nasional, sekaligus tanggung jawab sosial perusahaan.

Total 270 social impact startup terbaik se-Indonesia akan mempresentasikan ide brilian mereka dalam Local Stage Pitch yang berlangsung pada periode April hingga Oktober 2019 di sembilan kota.

Jakarta (3 Mei), Denpasar (23 Mei), Palembang (27 Juni), Makassar (18 Juli), Medan (8 Agustus), Yogyakarta (29 Agustus), Pontianak (19 September), Semarang (10 Oktober), dan Surabaya (31 Oktober).

Khusus di Makassar The NextDev Talent Scouting Makassar dilaksanakan di Sandeq Ballroom Claro Hotel Jl AP Pettarani Makassar, Kamis (18/7/2019)

Ini diikuti 11 startup diantaranya DarahKita, seanesia, ANGKOT, Blod.id, GOGARDEN, PasarBumi, klikbelajar, Dapurtani, cakap cakap, Digides, dan Booktron.

Kesebelas startup tersebut telah mempresentasikan ide-ide brilian mereka dalam pitching day dihadapan para dewan juri yang terdiri dari Peter Shearer Setiawan (CEO Wahyoo), Irzan Raditya (CEO kata.ai) dan Steve Saerang (The NextDev Lead Project Manager).

Dan terpilihlah dua startup yang mewakili Kota Makassar di Final Pitching Day di Jakarta. Keduanya yakni Blod.id dan Dapur Tani.

Blod.id merupakan startup dengan layanan yang membantu menghubungkan antara relawan donor darah dengan pasien yang membutuhkan.