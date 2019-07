Pj Wali Kota Makassar Terima Penghargaan Recognition of Excellence

Pj Wali Kota Makassar Dr M Iqbal S Suhaeb dianugrahi penghargaan Recognition of Excellence, pada acara 4Th Opengov Leadership Forum 2019, di JW Marriot Hotel Jakarta, Jl DR Ide Anak Agung Gd Agung, Kamis (18/7/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Pj Wali Kota Makassar M Iqbal S Suhaeb dianugrahi penghargaan Recognition of Excellence, pada acara 4Th Opengov Leadership Forum 2019.

Acara itu diadakan di JW Marriot Hotel Jakarta, Jl DR Ide Anak Agung Gd Agung, Kamis (18/7/2019).

OpenGov Asia adalah platform berbagi konten yang didedikasikan untuk berbagi pengetahuan dan informasi terkait Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) antar pemerintah di kawasan Asia.

Tema Forum Kepemimpinan OpenGov kali ini adalah "Memimpin Pemerintah dan FSI ke Indonesia 4.0".

Penyerahan penghargaaan Recognition of Excellence kepada Pemkot Makassar merupakan pengakuan keunggulan Teknologi Informasi Komunikasi yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar, dalam memberikan pelayanan publik kepada warganya.

Editor in Chief and Managing Director of OpenGov, Mohit Sagar mengatakan, mereka menjadi tuan rumah konferensi dan memberikan penghargaan kepada pejabat pemerintah, maupun badan usaha pemerintah.

"Kepada mereka yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya menjadi lebih efisien, lincah, transparan, dan aman sehingga dapat meningkatkan kehidupan warga negara mereka," ucapnya dalam rilis.

OpenGov secara konsisten telah mengumpulkan 200 pembuat keputusan dan pegawai negeri sipil terkemuka.

Bertemu mitra internasional mereka di platform bersama, bertukar informasi membahas masalah yang berkaitan dengan transformasi digital, kota cerdas, keamanan cyber, analisis, big data, dan lain-lainnya.

Menurut Iqbal Suhaeb, penghargaan ini diberikan kepada pemerintah kota dan lembaga pemerintah lainnya, dengan mengunakan teknologi yang sudah teritegrasi dengan pelayan publik lainnya secara online.