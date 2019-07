Pacu Penjualan All New Livina, Nissan Gelar Pameran di TSM dan Tawarkan Diskon Jutaan Rupiah

Sales Executive PT Wahana Megahputera, Gio berfoto dengan All New Livina di di pintu masuk Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar selama seminggu (15-21/7/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Wahana Megahputera, diler resmi Nissan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, menggelar pameran bertajuk Make it Yours July offer Wow.

Pameran diadakan di pintu masuk Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar.

Pameran diadakan selama sepekan mulai 15 - 21 Juli 2019.

Ada tiga unit mobil yang dipajang yaitu, All New Livina, Serena, dan Terra.

Sales Executive PT Wahana Megahputera, Gio mengatakan, pameran digelar untuk memacu penjualan di awal Semester II 2019 ini.

Detik-detik Pengantin Pria Putar Video Perselingkuhan Mempelai Wanita di Pesta Pernikahan, Heboh Deh

Miliki Sabu Sabu 14.48 Gram, Warga Jeneponto Ini Diciduk Polisi

Ini Sekilas Profil Desa Mattiro Bombang, Kadesnya Selalu Siap Layani Warga

Impian Peternak Polman Ini Terkabul, Sapinya Dibeli Presiden Jokowi

"Khusus di area kami, All New Livina memberi kontribusi terbesar. Mobil Low MPV tersebut kita tawarkan dengan beberapa promo menarik, yang hanya ditawarkan selama pameran," ujar Gio yang ditemui di atrium TSM, Kamis (18/7/2019).

Benefit yang ditawarkan antara lain, free pars dan service selama 4 tahun atau 50 ribu kilometer.

Free aksesoris kaca film, diskon puluhan juta, dan garansi mesin selama 3 tahun.

"Bagi Anda yang berminat SPK di lokasi, tanda jadi Rp 2 juta. Dan kami berikan special gift," ujarnya.

All New Nissan Livina in the road (otr) Makassar, dibanderol mulai Rp 211 juta - Rp 275 juta.