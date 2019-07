Malam Minggu Bareng Padi Reborn di D'Liquid, HTM Rp 150 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bagi anda Sobat Padi (sebutan fans Padi), buruan beli tiket nonton idolanya di D'Liquid Hotel Claro Jl AP Pettarani Makassar, Sabtu (20/7/2019) malam.

Entertainment Claro Makassar sebagai penyelenggara, bekerja sama dengan Class Mild, mendatangkan Padi Reborn di 13th Celebrate Anniversary D'Liquid.

Manajemen Operational D'Liquid Makassar, Askar mengatakan, event Kali ini D'Liquid mengundang artis legend Indonesia Padi Reborn.

"Sekarang zaman nostalgia. Band dan penyanyi era 90-an kini disenangi. Makanya kita hadirkan Padi Reborn," kata lelaki berkepala plontos itu, di sela jumpa pers di Executive Lounge Claro Hotel, Kamis (18/7/2019).

Istimewanya, grup musik Indonesia dengan pesonel Ari Tri Sosianto (gitar), Andi Fadly Arifuddin (vokal), Surendro Prasetyo (drum), Rindra Risyanto Noor (bas), dan Satriyo Yudi Wahono atau Piyu (gitar & vokal), ini akan tampil lebih awal.

"Nah harus diingat, D'liquid akan buka lebih awal dari biasanya, pukul 19.00 Wita. Dan Padi Reborn akan tampil pukul 22.00 Wita," katanya.

Untuk penampilan spesial Piyu dkk, manajemen mengeluarkan 500 lembar tiket presale dengan harga Rp 125 ribu.

"Alhamdulillah sudah sold out pada (15/7/2019) kemarin. Dan 500 lembar tiket on the spot dengan harga Rp 150 ribu, sudah bisa dibeli Sobat Padi yang ingin hadir di D'Liquid malam Minggu nanti," kata Askar.

Selain tiket presale dan on the spot, D'Liquid juga mengeluarkan paket table & cip sofa, dan smuanya sudah habis terjual di H-5 konser.

"Jadi buat sobat padi yang kehabisan table & vip, bisa beralih ke tiket on the spot Festival dengan harga Rp 150 ribu," jelasnya.