Ini Agendanya Toraja International Festival ke-7 di Wisata Kete Kesu Toraja Utara

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Toraja International Festival (TIF) ke-7 di tahun 2019 kembali digelar di kawasan Objek Wisata Kete Kesu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Didukung penuh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Kementrian Pariwisata dan Pemprov Sulsel sehingga sudah masuk agenda pariwisata nasional.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Toraja Utara, Harli Patriatno mengatakan ajang event TIF dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut.

"Event ini sudah dilaksanakan ketujuh kalinya, menghadirkan budaya Toraja dan seniman berbakat dari dalam maupun luar negeri," ucap Harli, Kamis (18/7/2019).

Selama tiga hari, agenda TIF 2019 akan digelar mulai pukul 10.00 Wita hingga 23.00 Wita.

Event Toraja International Festival 2019 di Kete Kesu Toraja Utara (Media Event Toraja International Festival)

Berikut agenda atau acara pada event TIF mulai tanggal 19-21 Juli 2019:

Jumat, 19 Juli 2019

-Sundanese Tarompet Ensemble feats Yoyon Darsono (Bandung)

-Jeonju Gi-Jeop Nori (Korea)

-Bharatanatyam Dance (India)

-Culinary dan Craft Fair Bintang Toraja (Open Stage)

-Opening Speech by North Toraja Regent dan Offical Opening by Indonesian Minister of Tourism

-Gellu Todolo (Toraja)

-Toraja Fashion Show "Tana Bulaan" (Toraja)

-Sundanese Tarompet Ensemble feats Yoyon Darsono (Bandung)

-Bharatanatyam Dance (India)

-Violin, Flute & Tabla Trio feats Kamau Abayomi (Int'l Collaboration)

-Jeonju Gi-jeop Nori (Korea)

-Nita Aartsen Latin Quartet (USA/Brazil/Indonesia)

-Dero Dance Group Contest (Audience Participation)

Jumat 20 Juli 2019

-Hip Hop Kupang (NTT)

-Pepe Pepe Baine (Gowa)

-Dj Kamau (USA)

-Turiolo Ensemble feats and Rodrigo Pareja and Nevan Suntareja (Int'l Collaboration)

-Culinary dan Craft Fair Bintang Toraja (Open Stage)

-Pepe Pepe Baine (Gowa)

-Toraja Fashion & Multinational Show

-Turiolo Ensemble feats and Rodrigo Pareja and Nevan Suntareja (Int'l Collaboration)

-Sendratari Toraja feats Kamau Abayomi (Toraja/USA)

-Hip Hop Kupang (NTT)

-Dj Kamau (USA)

-Dero Dance Group Contest (Audience Participation)

Sabtu 21 Juli 2019

-Toraja Choir

-Pembukaan TIF

-Culinary dan Craft Fair Bintang Toraja (Open Stage)

-Closing Speech by Regent of North Toraja

-Toraja Choir

-Sundanese Tarompet Ensemble feats Yoyon Darsono (Bandung)

-Toraja Solo Dance by Robby Somba (Toraja)

-Violin, Flute & Tabla Trio feats Kamau Abayomi (Int'l Collaboration)

-Jeonju Gi-jeop Nori (Korea)

-Hip Hop Kupang (NTT)

-Dero Dance Group Contest (Audience Participation). (*)

Laporan Wartawan TribunToraja.com, @cinnank17

