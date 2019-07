24 Unit Mobil Toyota Dipamerkan di GIIAS 2019, Ada 3 Kejutan Toyota

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 24 unit mobil dipamerkan dalam event Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019.

Mobil tersebut termasuk mobil hybrid terchonolgy.

Para model cantik telah berdiri di samping-samping mobil unggulan tersebut.

Adapun ke-24 jenis model kendaraan yang dipamerkan diantaranya All New Rush TRD Sportifo, All New C-HR, Fortuner TRD Sportifo, Kijang Innova, Toyota F86, All New C-HR Hybrid, Toyota Prius, Toyota Agya, dan Toyota Yaris.

Dari pantauan Tribun Timur ada tiga mobil yang terpajang namun masih dibalut dengan kain hitam.

Kabarnya mobil tersebut akan diluncurkan pada momen hari pertama GIIAS, Kamis (18/7/2019) siang ini.

Toyota Supra dikabarkan akan menjadi kejutan bagi para pecinta automotif.

Kehadiran mobil sport legendaris tersebut dikonfirmasi oleh Toyota Astra Motor (TAM) beberapa waktu lalu.

Meski jadwal peluncuran sudah diumumkan, namun belum ada detail dan spesifikasi lebih lanjut hingga harga.

Untuk diketahui, Toyota Supra yang akan meluncur di GIIAS 2019 merupakan SUpra generasi kelima dan menandakan berakhirnya penantian penggemar mobil sport ini selama 17 tahun.