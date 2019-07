Prof Bualkar Abdullah dan Prof Tasrief Surungan Diangkat jadi Guru Besar Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Dua dosen Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dr Drs Bualkar Abdullah MEng Sc dan Prof Dr Tasrief Surungan M Sc dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam diangkat menjadi guru besar.

Pengangkatan yang ditandai pidato Penerimaan Jabatan Profesor berlangsung melalui rapat senat akademik di Ruang Senat Unhas, lantai 2, Gedung Rektorat, Rabu (17/7/2019).

Prof Dr Drs Bualkar Abdullah sebagai guru besar ke-389 dalam pidatonya menjelaskan, mengenai judul Pengembangan Bahan Penyerap Radiasi Gelombang Elektromagnetik Untuk Kemaslahatan Umat Manusia.

Prof Bualkar menjelaskan, paparan radiasi gelombang elektromagnetik dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Dengan tetap berdasar pada konsep ALARA (as low as reasonably achievable) yakni, pemanfaatan radiasi semaksimal mungkin dengan resiko seminimal mungkin.

"Radiasi Elektromagnetik banyak manfaatnya, jika kita pasang ke masjid, maka handphone yang ada dalam masjid bisa ternon-aktif," ungkap Prof Bualkar melalui rilis yang diterima Tribun Timur, Rabu (17/7/2019).

"Sebab gelombang radiasinya diserap, jadi sholat lebih khusyu karena semua HP ternon-aktif," katanya.

Selanjutnya, Prof Tasrief Surungan memaparkan pidato berjudul “Studi Perubahan Fase Orde II Untuk Pengembangan Fisika Teoretik dan Penemukenalan Materi Maju Teknologi Masa Depan”.

Prof Tasrief menjelaskan, kajian teori perubahan fase menggunakan konsep mekanika klasik dan kuantum, serta fisika statistik dengan piranti utama metode komputasi.

Menurutnya, kajian ini penting bagi pengembangan material maju, dimana keberadaan dan sifat-sifat material diprediksi tumbuh di laboratorium.