HUT ke-2, Hotel Gammara Fokus Kampanye Peduli Lingkungan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Perhelatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Hotel Gammara Makassar akan dikemas berbeda dengan sebelumnya.

Dalam rangka menyambut HUT ke-2 yang jatuh pada 26 Juli 2019 mendatang, manajemen telah mempersiapkan berbagai item acara.

Dimana Hotel Gammara Makassar, akan lebih fokus mengkampanyekan kesadaran lingkungan kepada masyarakat sekitar.

Demikian disampaikan Sales Marketing Manager Gammara Hotel, Surya Arifin melalui jumpa pers yang dihelat di Promotion Area, Rabu (17/7/2019).

Surya Arifin mengatakan, tema yang diusung pada momen spesial Hotel Gammara bertajuk Lets Celebrate 2 Years of Togetherness. We Care and We Share Love.

Menurutnya, tema ini diangkat sebagai cerminan Gammara Hotel untuk selalu menjalin hubungan baik dengan lingkungannya.

Tak hanya itu, Gammara Hotel berkomitmen untuk menjaga hubungan dengan para karyawan, keluarga dan masyarakat sekitar.

Item acaranya pun beragam, mulai dari khitanan massal, donor darah dan Food Festival.

"Melalui item acara tersebut, manajemen akan mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan agar baik karyawan ataupun masyarakat sekitar menjadi sadar," katanya, Rabu (17/7/2019).

Lebih lanjut, manajemen akan menghadirkan Food Festival di poolside, Jumat (26/7/2019).