Beli All New Livina Dapat Potongan Rp 2 Juta

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nissan memperkenalkan dua MPV baru dan SUV Premium lewat pameran bertajuk July WOW Offer yang berlangsung saat ini di Trans Studio Mall (TSM) Makassar. Pameran ini sebagai bentuk dukungan GIIAS yang diselenggarakan di Jakarta pada 18-28 Juli.

Hadir dengan desain gril V-Motion Nissan yang kuat menampilkan lampu dual-line LED yang khas di segmen ini dan day-time running lights (DRL), membuat All New Livina menonjol.

Sementara All New Serena, MPV serba bisa untuk keluarga yang kini hadir dengan tampilan terbaru. Didesain dengan two tone colour dan ruang dalam yang makin luas, lega, dan bisa diatur sedemikian rupa serta dilengkapi fitur pintar yang siap berikan momen perjalanan lebih menyenangkan untuk keluarga.

Untuk SUV Premium New Nissan Terra menggabungkan performa mesin terbaik di kelasnya dengan kabin luas dan nyaman serta teknologi berkendara yang canggih.

Dalam rilis yang diterima tribun-timur.com, Rabu (17/7/2019), pada pameran yang berlangsung hingga 21 Juli, ditawarkan promo spesial Trade In Subsidi Rp 6 juta. Juga potongan Rp 2 juta, uang muka atau DP mulai Rp 28 jutaan, hingga gratis voucher belanja senilai Rp 500 ribu.

Promo ini berlaku untuk semua tipe. Dapatkan juga spesial diskon dan gratis servis dan sparepart selama empat tahun atau 50 ribu km, gratis aksesoris kaca film Solar Gard dan Vkool Full.(*)