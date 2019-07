UPDATE CPNS 2019, Kabar Buruk! Pengumuman Resmi BKN Ada Daerah Tak Bisa Gelar Pendaftaran CPNS 2019 

TRIBUN-TIMUR.COM - Semoga daerah Anda tidak termasuk. BKN atau Badan Kepegawaian Negara mengumumkan lewat akun resmi ada daerah yang kemungkinan tidak bisa menggelar penerimaan CPNS 2019 ini.

Daerah yang tidak bisa menggelar penerimaan CPNS 2019 adalah daerah yang tidak mengupdate kebutuhan formasi di secara online.

Info terkini penerimaan CPNS 2019 dan PPPK 2019 bisa diakses lewat website resmi BKN https://BKN.go.id.

Atau lewat media sosial resmi BKN di antaranya Twitter @bkn.go.id.

Pantauan tribun-timur.com Senin (15/7/2019), admin @bkn.go.id menyampaikan kabar penting.

Daerah yang tidak mengunggah kebutuhan CPNS 2019 di e-formasi BKN.go.id dianggap tidak melaksanakan CPNS 2019.

Sudah cek daerah kamu?

Sesuai dg surat Kemenpan RB no. B/751, instansi yg tidak mengunggah kebutuhan ASN 2019 pada eFormasi s.d. 12 Juli 2019 dianggap tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun ini. Sudah diberi perpanjangan waktu tapi tidak dimanfaatkan? Ok, the show must go on

Kebutuhan ASN 2019 di eFormasi BKN bisa dilihat di LINK BERIKUT

Pendaftaran PPPK Agustus, CPNS 2019 Oktober