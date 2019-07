Nikah di Dalton Harga Mulai Rp 85 Ribu Per Pax, Ada Dooprize Honeymoon

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bagi Anda yang ingin menikah, tidak ada salahnya ke Fantastic Ethnicity Wedding Expo 2019 di Ballaratwle Ballroom Hotel Dalton Jl Perintis Kemerdekaan Makassar selama tiga hari (16-18/8/2019) mendatang.

Beberapa penawaran spesial ditawarkan manajemen Dalton Hotel dan puluhan vendor Rumah Pengantin, dekorasi, dan photography.

Sales Wedding Dalton Hotel and Convention Makassar, Whieta mengatakan pada event ini perusahaan menyesiakan 36 booth.

"Terkait promo, khusus Dalton ada beberapa paket yang ditawarkan mulai harga Rp 85 ribu per pax hingga Rp 72,5 juta," kata Whieta di sela jumpa pers di Dalton Makassar Jl Perintis Kemerdekaan, Selasa (16/7/2019).

Untuk diskon yang ditawarkan up to 20 persen atau cash back up to Rp 4,5 juta. Syarat dan ketentuan berlaku.

"Kami juga tawarkan doorprize paket honeymoon PP (Pergi Pulang) Bali-Makassar dari Lion Air, dan masih banyak hadiah menarik lainnya," katanya.

*Target Transaksi Rp 7 Miliar

Manajemen Dalton Hotel tidak muluk-muluk menargetkan transaksi pada Fantastic Ethnicity Wedding Expo 2019.

Marcom Dalton Hotel and Convention Makassar, Irma mengatakan, tahun lalu realisasi wedding expo di angka Rp 5 Miliar.

"Alhamdulillah itu terlampaui. Nah 2019 ini kita targetkan peserta sekitar 3.000 orang dan target transaksi keseluruhan Fantastic Ethnicity Wedding Expo sebesar Rp 7 miliar.

