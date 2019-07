Gandeng YOU, Ritelaku Bakal Gelar Kelas Kecantikan

Keterangan GambarProduk Kosmetik YOU sedang berpameran di Ground Floor MTC Karebosi.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Mengulang kesuksesan kelas kecantikan bersama Make Over beberapa waktu lalu, Aplikasi Belanja Online Ritelaku MTC kembali akan menghadirkan event yang sama.

Namun, brand kosmetik lokal yang akan digandengnya ialah YOU.

Event ini akan dihelat di Ritelaku Space, area MTC Foodcourt, lantai 4, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (20/7/2019).

Demikian disampaikan Direktur Utama PT Tosan Permai Lestari, Binsar J Samosir kepada Tribun Timur, Selasa (16/7/2019).

Ia mengatakan, Beauty Class with YOU mengusung tema Flawless Look.

“Untuk mengikuti Beauty Class with YOU ini, kaum ibu dan para remaja putri bisa mendapatkan vouchernya di Aplikasi Ritelaku atau melalui https://voucher.ritelaku.com/," katanya.

Lebih lanjut, voucher tersebut nanti dapat ditukar dengan produk YOU senilai Rp150 ribu serta mendapat sertifikat pelatihan.

Menariknya, Ritelaku akan menghadirkan Make Up Artist dari YOU, Milya Carolina sebagai konsultan dan pembicara utama.

Milya Carolina mengatakan, melalui Beauty Class ini dia akan mengajarkan para peserta tentang tehnik dan cara mengaplikasikan riasan dengan tema Flawless Look.

“Saya akan memberikan tips cara merias wajah sesuai dengan kontur dan fitur wajah setiap peserta agar terlihat lebih sempurna dan natural," katanya.

Tak hanya itu, peserta juga akan belajar tehnik menggambar alis dan eyeliner yang disesuaikan dengan bentuk wajah.

"Pada beauty class ini saya juga akan mengajarkan tehnik memasang bulu mata palsu agar mata terlihat lebih menarik dan menawan," tuturnya. (*)

