F8 Batal Digelar, Ini Respon Ketua PHRI Sulsel

TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Ketua BPD PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga bersama bersama Ketua IHGMA Sulsel, Junaedi Salam dan tim Independen yang telah dibentuk menggelar Press Conference yang beelangsung di Executive Lounge Hotel Claro, Makassar , Senin (26/11). Kegiatan tersebut dalam rangka kesiapan BPD PHRI Sulsel untuk mengikuti Anugerah PHRI 2018 yang ditandai dengan proses seleksi tingkat provinsi yang diadakan bagi semua pelaku bisnis perhotelan dan rumah makan atau restoran. Sebanyak delapan kategori penghargaan untuk hotel ialah Best Resort Hotel, Best City Hotel, The Best Affordable Hotel, Bintang 1 terbaik, Bintang 2 terbaik, Bintang 3 Terbaik, Bintang 4 terbaik, Bintang 5 terbaik.