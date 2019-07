DJP Serius Tertibkan Pajak Ekonomi Digital, Hadirkan 2 Direktorat Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kian serius menertibkan Pajak Ekonomi Digital.

Ini tak lepas hadirnya Direktorat Data Informasi Perpajakan (DDIP) dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (DTIK) di Direktorat Jendral Pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada dasarnya kedua direktorat baru itu akan mengumpulkan data dan informasi internal seluruh aspek perpajakan.

Salah satu fokusnya adalah pajak ekonomi digital.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Sulselbartra, Eko Pandoyo membenarkan hal tersebut.

"Hal itu benar, ini seiring dengan semaraknya ekonomi digital, saya fikir Sulsel juga tidak ketinggalan," kata Eko yang dihubungi, Selasa (16/7/2019).

"Hal ini tidak terlepas dari peranan Sulsel pada kegiatan ekonomi di wilayah timur Indonesia," lanjutnya.

Menurutnya, pajak ekonomi digital mengacu kepada studi the Organisation for Economic Co-operation and Development (OCED) untuk menetapkan skema pengenaan pajak bagi industri digital.

Ruang lingkup pajak ekonomi digital yang dimaksud antara lain di media sosial, market place, fintech, internet, dan sebagainya.

Dari sana DJP berencana mengumpulkan seluruh data base serta informasi penjual dan jumlah transaksi.

Sehingga DDIP dan DTIK tahu persis potensi pajak dalam ekonomi digital. (tribun-timur.com)

