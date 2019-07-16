BERITA FOTO: UIT Makassar Gelar Seminar Nasional
Seminar nasional mengangkat tema "Sosialisasi Akreditasi Perguruan Tinggi Versi 3,0 (9Kruteria)".
rilis
Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar, menggelar seminar nasional, di Hotel Malebu, Selasa (16/7/2019).
rilis
Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar, menggelar seminar nasional, di Hotel Malebu, Selasa (16/7/2019).
TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar, menggelar seminar nasional, di Hotel Malebu, Selasa (16/7/2019).
Seminar nasional mengangkat tema "Sosialisasi Akreditasi Perguruan Tinggi Versi 3,0 (9Kruteria)".
Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor UIT Dr.Andi Maryam, Ketua BPH Anwar M Diah, Wakil Rektor 1 Suriyati, Wakil Rektor 2 Lismayana, Wakil Rektor 3 Muh. Khaerul Nur, Wakil Rektor 4 Zulkarnain, dan para dekan dan dosen.
Sementara salah satu nara sumber yang hadir ialah, Budi Djatmiko.
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Penulis: Sudirman
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur