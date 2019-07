TRIBUNWIKI: Senorita Versi Koplo Via Vallen Trending di YouTube, Apa itu Koplo? Ini Penjelasannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Baru dua hari liris, lagu 'Senorita' Shawn Mendes ft. Camila Cabello jadi trending 2 YouTube.

Diposting YouTube channel Shawn Mendes pada Kamis (20/6/2019), video tersebut kini sudah ditonton kurang lebih 250 juta kali.

Lagu tersebut kini banyak di cover penanyi dari berbagai negara, termasuk pedangdut Via Vallen asal Indonesia.

Dilansir dari Kompas.com pedangdut Via Vallen meng- cover lagu Senorita milik Shawn Mendez dan Camila Cabello dengan irama koplo di akun YouTube Via Vallen Official.

Videonya tersebut kini menjadi trending nomor 1 di YouTube Indonesia dan sudah ditonton sekitar 6 juta kali.

Via terlihat membawakan lagu Senorita dengan irama koplo dan diiringi pemain bandnya. Ia juga terlihat beberapa kali menggoyangkan tangan dan badannya mengikuti alunan lagu.

Karena videonya kembali menjadi trending, pemilik nama lengkap Maulidyah Oktavia itu pun membagi-bagikan hadiah dengan menggelar sayembara.

Dalam akun instagramnya, @viavallen membagikan hadiah uang tunai Rp 2,5 juta untuk penggemarnya yang kreatif membuat video goyang Senorita.

Ia juga mengumumkan sayembara ini di akun YouTube-nya.

"Yuukk ikutan bikin video GOYANG SENORITA ALA VIA seperti di video ini, terus upload di instagram pribadi kamu. Menangkan hadiah total 2,5jt untuk 5 video terpilih," tulis akun Via Vallen Official seperti dikutip Kompas.com pada Minggu (14/7/2019).