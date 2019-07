TRIBUNWIKI: Ada Enam Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kecamatan Tallo Makassar, Ini Datanya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Madrasah ibtidaiyah (disingkat MI) adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.

Pendidikan madrasah ibtidaiyah ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.

Lulusan madrasah ibtidaiyah dapat melanjutkan pendidikan ke madrasah tsanawiyah atau sekolah menengah pertama.

Kurikulum madrasah ibtidaiyah sama dengan kurikulum sekolah dasar, hanya saja pada MI terdapat porsi lebih banyak mengenai pendidikan agama Islam.

Selain mengajarkan mata pelajaran sebagaimana sekolah dasar, juga ditambah dengan pelajaran-pelajaran seperti, Alquran dan Hadits, Aqidah dan Akhlaq, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab.

Berikut enamMadrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Tallo, Kota Makassar dilansir dari http://referensi.data.kemdikbud.go.id:

1. MIS DARUL AMAN

NPSN : 60724003

Alamat : JL. BARUKANG NO. 27

Kode Pos :

Desa/Kelurahan : -

Kecamatan/Kota (LN) : Kec. Tallo

Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN) : Prov. Sulawesi Selatan

Status Sekolah : SWASTA

Waktu Penyelenggaraan :

Jenjang Pendidikan : MI

Akreditasi: C

No. SK. Akreditasi : 160/SK/BAP-SM/XI/2017

Tanggal SK. Akreditasi : 23-11-2017

2. MIS DDI KALUKUANG