Live TVRI! ini Jadwal ICC 2019 Mulai 17 Juli: Real Madrid, AC Milan, MU & Juventus Ambil Bagian

Live TVRI! ini Jadwal International Champions Cup (ICC) 2019 Mulai 17 Juli: Real Madrid, AC Milan, Manchester United (MU) & Juventus Ambil Bagian

TRIBUN-TIMUR.COM - International Champions Cup (ICC) 2019 dimulai 17 Juli 2019.

Di Indonesia, sejumlah laga bakal disiarkan langsung TVRI.

Selain itu laga-laga ICC 2019 juga akan disiarkan langsung dan live streaming di TVRI Sport HD.

Klub-klub besar Eropa, seperti Bayern Muenchen, Arsenal, Atletico Madrid, Inter Milan, Juventus, Manchester United, AC Milan, Real Madrid, AS Roma, dan Tottenham Hotspurs akan ambil bagian dari ICC 2019.

Di ICC 2019 laga-laga big match nantinya akan tersaji macam Bayern Muenchen vs Real Madrid, Arsenal vs Munchen, MU vs AC Milan dan lainnya.

Laga pembuka mempertandingankan Fiorentina melawan Chivas Guadalaraja di Stadion Toyota Park, Illinois, Amerika Serikat, Rabu (17/7/2019), dikutip dari Kompas.com.

Hari kedua, terdapat big match yang mempertemukan Arsenal vs Bayern Muenchen.

Laga Arsenal versus Bayern Muenchen akan dihelat di Dignity Health Tennis Center, Carson, Kamis (18/7/2019).

Sabtu (20/7/2019), pertandingan akbar berlanjut dengan mempertandingkan Manchester United vs Inter Milan di Stadion Nasional, Singapura.