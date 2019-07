Jarang Terekspos, Foto-foto Cantiknya Karen Vendela Hosea Anak Miliarder Calon Istri Boy William

TRIBUN-TIMUR.COM - Nama Karen Vendela Hosea mendadak jadi perbincangan.

Karen Vendela Hosea adalah calon istri aktor Boy William.

Acara lamaran Boy William kepada keluarga Karen Vendela Hosea jadi perhatian.

Selamat ya Boy William.

Dapat calon istri cantik dan tajir.

Aktor sekaligus presenter Boy William (27) siap mengakhiri masa lajangnya.

Boy William baru saja melamar sang kekasih yang diketahui bernama Karen Vendela Hosea.

Dilihat TribunSolo.com dari posting-an melalui akun Instagramnya, @boywilliam17, Boy William sangat bahagia lantaran sang kekasih mengatakan bersedia menerima lamaran.

Berikut posting-an lengkapnya.

"She said Yes! (dia bilang bersedia!)