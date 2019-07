Ceria ke Sekolah #BersamaGramedia Back To School

Gramedia berbagi keceriaan lewat berbagai promo menarik di Gramedia Back To School. Berbagai kejutan telah disiapkan dalam rangkaian promo back to school, dari 1 juni s.d 31 Juli 2019

Jakarta, 1 Juni 2019 – Gramedia berbagi keceriaan lewat berbagai promo menarik di Gramedia Back To School.

Berbagai kejutan telah disiapkan dalam rangkaian promo back to school, dari 1 juni s.d 31 Juli 2019 yang berlangsung di seluruh outlet Gramedia.

Dalam rangka menyambut tahun ajaran baru Gramedia ikut turut serta menyediakan berbagai kebutuhan perlengkapan sekolah untuk membantu para pelanggan setia Gramedia menyiapkan persiapan hari pertama Sekolah.

Baca: Ini 10 Buku Terlaris di Gramedia MaRI, Pekan Kedua Juli 2019

Baca: Tahun Ajaran Baru, Gramedia MaRI Diserbu Pengunjung

Baca: Beli Tas di Gramedia MaRI, Ada Diskon dan Beli Satu Gratis Satu

Deretan promo menarik untuk berbagai kebutuhan sekolah mulai dari diskon 15% untuk seluruh buku pelajaran dan diskon hingga 55% untuk produk stationery pilihan di seluruh outlet Gramedia.

Tentunya, Gramedia juga menjawab kebutuhan para pencinta produk IT dengan memberikan diskon hingga 55% produk flashdisk, mouse, hingga peralatan komputer seperti keyboard dan printer.

Gramedia MaRI yang diserbu pengunjung menjelang tahun ajaran baru, Sabtu (1372019). (Nur Fajriani/tribun-timur.com)

Untuk tampil lebih keren ke sekolah Gramedia menyediakan berbagai pilihan tas Eversac dengan diskon hingga 40%.

Tersedia juga paket back to school yang dapat memudahkan para pelanggan dengan produk-produk menarik di dalamnya seperti buku tulis, tas eversac,pencil case,kaos kaki, vos mini notes, dan pensil warna.

Menemani liburan agar semakin seru berbagai promo menarik untuk mainan di Gramedia kids seperti Boards Games, LEGO, dan die cast dengan harga special. Sedangkan untuk remaja, beragam produk Teeny Teensy seperti Teeny Teensy Bags, Plush dan Socks dengan diskon 30% telah disiapkan untuk melengkapi kebutuhan remaja kekinian di saat liburan yang ceria semakin eksis dengan gaya baru di sekolah.Bagi pecinta karakter Doraemon ada juga promo hingga 80% khusus series Doraemon produk tertentu.

Setiap tahunnya Gramedia selalu memberikan kejutan menarik pada bulan juni - juli untuk seluruh pelanggan. Tapi pada tahun ini, Gramedia memberikan kejutan dengan gaya yang berbeda yaitu dengan mengadakan permainan seru Back to School yangdapat diakses pada aplikasi My Value. Setiap berbelanja minimum Rp. 400.000,- akan mendapatkan kesempatan bermain untuk memenangkan voucher dan hadiah langsung yang dapat ditukarkan di Gramedia.

Selain beragam promo menarik, Gramedia juga mengajak seluruh masyarakat untuk membagikan momen keceriaan menyiapkan kebutuhan sekolah dengan mengunggah foto beserta tagar #CeriakeSekolahBersamaGramedia melalui Instagram. Hadiah menarik sudah disiapkan untuk pelanggan yang mengirimkan foto dan cerita paling menarik.

Info mengenai berbagai promo Gramedia dapat dilihat di media sosial Gramedia @gramediabooks, @gramediapromo, Youtube Gramedia, Twitter @gramedia, Line @gramedia dan Facebook Gramedia Store. Jadi, mari berbagi keceriaan dan inspirasi #BersamaGramedia , sekarang

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: