Lirik Lagu, Video Klip Cover Lagu Senorita dari Via Vallen Jadi Trending Nomor Satu di YouTube 

TRIBUN-TIMUR.COM - Karya terbaru Via Vallen hari ini, Minggu (14/7/2019) trending nomor satu di YouTube dengan ditonton lebih dari 5 juta kali.

Karya terbaru Via Vallen kali ini dengan sebuah lagu cover Shawn Mendes dan Camila Cabello, yang berjudul Senorita.

Senorita yang dinyanyikan Shawn Mendes dan Camila Cabello ini dikreasikan oleh Via Vallen dengan versi koplo.

Via Vallen mengunggah video cover lagu yang dipopulerkan Shawn Mendes dan Camila Cabello berjudul Senorita sejak 9 Juli 2019.

Lagu itu diubah menjadi bernuansa Dangdut Koplo yang dekat untuk didengarkan pecinta musik Tanah Air.

Baca: Ramalan Zodiak Cinta Senin 15 Juli 2019: Sagitarius Hubunganmu Mengalami Masa Sulit, Leo Doi Cemburu

Baca: Nyaris Merembes ke Bangunan Sekolah, 2 Rumah dan Tempat Meubel Terbakar di Makassar

Baca: Gempa Bumi Hari Ini 7,2 SR di Maluku Utara ( Malut ), BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Berikut Lirik Lagu dan Terjemahan Lagu 'Senorita' Shawn Mendes ft Camila Cabello

[Chorus: Camila Cabello]

I love it when you call me señorita

I wish I could pretend I didn't need ya

But every touch is oh la la la

It's true la la la

Oooh I should be running