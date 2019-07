Ditetapkan Tersangka KDRT, Nikita Mirzani Sampaikan Pesan Seorang Ibu untuk Anaknya di Instagram 

Mereka adalah Laura Meizani Nasseru Asry, Azka Raqila Ukra, dan Arkana Mawardi.



Nikita Mirzani menuturkan, bahwa ke tiga anak-anaknya adalah hal terbaik yang Nikita Mirzani miliki.

"When I tell you I love you, I dont say it out of habit or to make a conversation.

I say it to remind you that you are the best thing that ever happened to me.

(Ketika saya memberi tahu mu bahwa saya mencintaimu, saya tidak mengatakannya karena kebiasaan atau untuk berbicara.

Saya mengatakannya untuk mengingatkanmu bahwa kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada saya),"

Nikita Mirzani ucapkan kata-kata untuk 3 buah hatinya (Instagram/Nikita Mirzani) tulisnya.

Dikabarkan sebelumnya, Nikita menjadi tersangka usai melakukan Penganiayaan terhadap Dipo Latief.



Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Andi Sinjaya menuturkan, status tersangka itu sudah ditetapkan oleh pihaknya sejak beberapa minggu lalu.



"Dua atau tiga minggu lalu, seingat saya begitu. Nanti setelah ini kami akan segera melakukan pemberkasan dan kami kirim ke Kejaksaan," ucap Andi dikutip dari video di kanal YouTube Cumicumi.



Pada akhir tahun lalu, Dipo melalui kuasa hukumnya melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Jakarta Selatan untuk dua tuduhan pertama dugaan penganiayaan dan kedua penggelapan barang.



"Saat ini kami menangani dua laporan dari Saudara Dipo Latief. Pertama, terkait penganiayaan atau KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan, kedua, penggelapan barang," kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Stefanus Micheal Tamuntuan ketika ditemui di Mapolres Jakarta Selatan, Kamis (4/10/2018).

Setelah resmi bercerai, Nikita Mirzani menutup pintu untuk Dipo Latief bertemu dengan buah hati keduanya, Arkana Mawardi.

Keputusan Nikita Mirzani untuk menutup pintu maaf sudah bulat. Ia bahkan tak mau Dipo Latief menjenguknya.



"Enggak, Niki udah tutup semua pintu. Kalau mau perhatian, kenapa enggak dari dulu? Dulu Niki ke Rumah Sakit juga sendiri. Setelah lahirin ini jangan ganggu lagi deh Niki sama anak Niki,"jelasnya.



Jika anaknya sudah besar nanti, Nikita Mirzani tetap akan menjelaskan kepada sang buah hati siapa ayahnya.



"Niki itu engak pernah nutupin. Begitu juga dengan Lolly dan Azka. Azka kalau ditanya ayahnya siapa, ya dia jawab Sajad Ukra.



Kalau anak-anak Niki udah besar, oh iya boleh ketemu sama ayah-ayahnya. Kalau masih kecil ya sama Niki dulu," tegasnya.



Niki menambahkan, bahwa ia enggan kembali rujuk dengan Dipo meski Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan kerap memberikan nasihat pada dirinya.



"Sudah enggak usah rujuk-rujuk. Kan masih banyak laki kok yang mau sama aku di luar sana," jelas Niki lagi.



Bahkan Niki mengatakan, bahwa dirinya sudah melupakan Dipo.



"Sudah enggak, sudah (move on) dari kapan tahu, sudah enam bulan," kata Nikita Mirzani.

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Ditetapkan Tersangka, Nikita Mirzani Ucapkan Ini untuk Anak-anaknya.