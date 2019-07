TRIBUNWIKI: Beyonce Rilis Soundtrack The Lion King, Ini Klip, Lirik, dan Terjemahannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Beyonce Knowles resmi merilis soundtrack untuk film The Lion King versi live action.

Lagu tersebut menjadi soundtrack utama untuk film yang sudah dinantikan ini.

Dengan judul spirit lagu ini memberikan energi bagi film yang akan tayang di bioskop pada 19 Juli 2019 mendatang.

Suara emas penyanyi ternama dunia ini, begitu menyatu dengan musik beat sederhana.

Tidak hanya itu, ia juga didapuk untuk mengisi suara salah satu karakter dalam film produksi Disney tersebut.

Dilansir dari Tribun Style, lagu Spirit sebelumnya telah dirilis pada pemutaran premiere film Lion King beberapa waktu lalu.

Lagu ini memiliki irama yang menghentak dan lirik yang berisi tentang menjalani hidup dengan semangat.

Berikut lirik lagu dan terjemahan Bahasa Indonesia Beyonce Knowles - Spirit soundtrack The Lion King.





Yeah yeah and the wind is talking

Yeah yeah for the very first time

With the melody that pulls you towards it

Painting pictures of paradise

Saying rise up to the light in the sky, yeah

Watch the light lift your heart up

Burn your flame through the night

Woah, spirit

Watch the heavens open, yeah

Spirit, can you hear it calling? yeah

Yeah yeah and the waters crashing

Trying to keep your head up high

While you're trembling, that's when the magic happens

And the stars gather by, by your side

Saying rise up to the light in the sky, yeah

Let the light lift your heart up

Burn your flame through the night

Yeah, spirit

Watch the heavens open, yeah

Spirit, can you hear it calling? yeah

Your destiny is coming close

Stand up and fight

So go into that far off land

And be one with the great I am, I am

A boy becomes a man

Woah, spirit

Watch the heavens open, yeah

Spirit, can you hear it calling? yeah

Spirit, watch the heavens open, open, yeah

Spirit, spirit, can you hear it calling? yeah

Your destiny is coming close, stand up and fight

So go into a far off land and be one with the great I am

Terjemahan bahasa Indonesia lagu Beyonce Knowles - Spirit The Lion King, soundtrack film The Lion King

Yeah yeah angin berbicara

Yeah yeah untuk pertama kalinya

Dengan melodi yang menarikmu

Melukis gambaran surga

Ucapkan bangkit ke cahaya di langit, yeah

Lihatlah cahaya mengangkat hatimu

Bakar nyala api sepanjang malam

Woah, semangat

Lihatlah surga terbuka, yeah

Semangat, bisakah kamu mendengarnya memanggil? yeah

Yeah yeah dan air menerjang

Mencoba tetap mengangkat kepalamu

Ketika kamu gemetaran, itulah saat keajaiban terjadi

Dan bintang-bintang berkumpul, di dekatmu

Ucapkan bangkit ke cahaya di langit, yeah

Lihatlah cahaya mengangkat hatimu

Bakar nyala api sepanjang malam

Yeah, semangat

Lihatlah surga terbuka, yeah

Semangat, bisakah kamu mendengarnya memanggil? yeah

Takdirmu semakin mendekat

Berdirilah dan hadapi

Pergilah jauh dari daratan

Dan bersatulah dengan aku yang hebat, aku yang hebat

Seorang anak laki-laki menjadi seorang pria

Woah, semangat

Lihatlah surga terbuka, yeah

Semangat, bisakah kamu mendengarnya memanggil? yeah

Semangat, lihatlah surga terbuka, terbuka, yeah

Semangat, semangat, bisakah kamu mendengarnya memanggil? yeah

Takdirmu semakin mendekat, berdirilah dan hadapi

Pergilah jauh dari daratan dan bersatulah dengan aku yang hebat, aku yang hebat

Sumber berita: https://style.tribunnews.com/2019/07/12/lirik-lagu-beyonce-spirit-soundtrack-film-the-lion-king-dengan-terjemahan-bahasa-indonesia?page=all

Foto: Tangkapan layar youtube, lirik lagu spirit