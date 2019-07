TRIBUNWIKI: Bahagia Dikaruniai Anak Pertama, Ini Profil Kimmy Jayanti

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aktis Indonesia Kimmy Jayanti dan pasangannya Greg Nwokolo dikaruniai anak pertama.

Dilansir dari TribunnewsKimmy Jayanti dan Greg Nwokolo telah dikaruniai anak pertama.

Kabar bahagia ini dibagikan Greg Nwokolo pada Instagram resmi miliknya, @greg11n pada Kamis (11/7/2019).

Baca: Kabar Bahagia Datang dari Pesepakbola Nasional Greg Nwokolo, Resmi Persunting Model Cantik Ini

Baca: Momen Hari Valentine, Greg Nwokolo Dapat Hadiah Istimewa, Kimmy Jayanti Hamil 5 Bulan

Sejak Kamis pagi, akun @greg11n menggunggah potret sang istri akan jalani persalinan di Insta Story.

Pada pukul 10.30 WIB, akun @greg11n membagikan potret pertama sang putri.

Pada postingan pertama, terlihat Greg memegang tangan mungil anaknya.

Pada postingan tersebut, Greg juga membagikan nama cantik yang dia berikan pada anak semata wayangnya.

"Hello dedre Kimberly Akira Gregory, our join is finally here..we love you.." tulis akun @greg11n.

(Halo dedre Kimberly Akira Gregory, anggota kami akhirnya ada di sini. Kami mencintaimu)

Pada postingan tersebut, beberapa rekan kerja dan artis ikut beri Kimberly dan Greg ucapan selamat.